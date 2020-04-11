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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
أعلن الفنان تامر حسني، عن استعداده لمقاضاة شخص انتحل صفته، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب تامر، عبر خاصية القصص القصيرة، في حسابه على انستجرام، قائلا: "يا جماعة معلش هو مش وقته بس في شخص فاضي بيكلم الناس وبيقلد صوتي".
وتابع: "معلش خلوا بالكم عشان هو شكله فاضي بزيادة وبيكدب وعمال يغني ويبعت إهداءات وللأسف في ناس مصدقاه وفاكرينه أنا".
وأضاف: "التوضيح.. أنا مبتكلمش على أي برامج ولا ابليكيشن، ولا اي حاجة خاصة، غير البوست اللي بنزله على صفحتي أو حسابي الخاص.. وحالا الشخص الكداب ده، بيحصل معاه إجراء قانوني مكنش نفسي اعمل كدا.. بس دا انتحال شخصية".
يُذكر أن أخر أعمال تامر حسني في السينما، كان فيلم "الفلوس" وحقق من خلاله إيرادات مرتفعة، كما طرح مؤخرًا دعاء عن رفع البلاء.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يقاضي شخصا انتحل صفته: "للأسف في ناس مصدقاه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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