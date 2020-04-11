قبل عرضه.. عمرو سمير عاطف: مقارنة "النهاية" بأعمال أجنبية محض افتراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص السيناريست عمرو سمير عاطف على الرد على ما يتردد بشأن عمله الدرامي الجديد "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "نظرا لاقتراب عرض المسلسل إن شاء الله وانتشار التوقعات والتكهنات وبرضه الهبد الجميل فأنا حابب أوضح مجموعة حقايق".

وتابع "أولا: المسلسل ينتمي إلى الخيال العلمي، أحداثه بتدور في المستقبل مش بعد 50 سنة زي ما بيتقال لأ اكتر من كده شوية، ثانيا: المسلسل مش متاخد ولا مسروق ولا مقتبس من أي عمل مصري أو أجنبي وده معناه ان مافيش شخصية ولا موقف ولا جملة ولا كلمة واحدة متاخدة من أي عمل آخر سبق لأي حد انه شافه".

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وأضاف عمرو "كل المقارنات اللي بتتم حاليا بين العمل اللي لسه حتى ماحدش شاف التريلر بتاعه وأعمال أجنبية زي oblivion - gemini man هي محض هبد وافترا.. لو المسلسل نجح إن شاء الله فمن فضلك تأكد تماما وكن واثق كل الثقة ان ده صناعة مصرية مية في المية ولك أن تفخر بها وانت مطمن ويارب يعجبكوا".

"النهاية" تأليف عمرو سمير عاطف، إخراح ياسر سامي، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، سهر الصايغ.