يسرا تستعيد ذكريات التحضير لـ"خيانة عهد" مع سامح عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

شاركت الفنانة يسرا، جمهورها بصورة من أول لقاء جمعها بالمخرج سامح عبدالعزيز في كواليس التحضير لمسلسل "خيانة عهد" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

ونشرت يسرا، صورة لها من الكواليس عبر حسابها على"تويتر"، وعلقت: "من أول يوم تصوير لمسلسل خيانة عهد مع المخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عادل.. رمضان ٢٠٢٠".

مسلسل" خيانة عهد" يعرض على "CBC، "CBC drama، "الحياة" ، و"دبي".

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العمل بطولة يسرا وحلا شيحة، وعبير صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور ومن تأليف أحمد عادل، إخراج سامح ‏عبدالعزيز، وإنتاج العدل جروب‎.‎

وكان صناع المسلسل، قاموا بتغيير اسمه من "دهب عيرة"، إلى "خيانة عهد".