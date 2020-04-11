غدًا.. انطلاق قناة "روتانا كوميدي" أحدث قنوات شبكة روتانا

تستمر شبكة قنوات روتانا بجهودها الدؤوبة لمواكبة مشاهديها والترفيه عنهم خلال هذه الفترة الصعبة.

فبعد إطلاقها لقناة "روتانا Kids" مطلع الشهر الحالي، أعلنت الشبكة الروتانية عن مبادرة جديدة كهديّة للعالم العربي، تتمثّل بإطلاق قناة جديدة ومميزة هي "روتانا كوميدي".

وابتداءً من غدا الأحد الواقع في الثاني عشر

من ابريل، تنطلق "روتانا كوميدي" من خلال شبكة برامج منوّعة وفريدة، هدفها الترويح عن المشاهدين وحثهّم على البقاء في منازلهم، وبث السرورفي كل بيت عربي في ظل الظروف الراهنة.وستقدّم القناة الروتانية الجديدة مجموعة من أقوى وأبرز الأفلام العربية الكوميدية التي حققت أهم النجاحات وأعلى الإيرادات على مدى السنوات الفائتة، بالإضافة إلى أبرز إنتاجات الزمن الجميل، والأعمال المسرحية المصوّرة، والمسلسلات الكوميدية والاسكتشات النادرة التي يطلّ عبرها أهم نجوم الوطن العربي الذين أضحكوا المشاهدين عبر الأجيال.وستجمع "روتانا كوميدي" عبر شاشتها مئات الأفلام والأعمال الكوميدية لأسماء كإسماعيل ياسين، عادل إمام، سمير غانم، نجيب الريحاني، ماري منيب.