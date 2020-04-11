الليلة.. إياد نصار ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"

يحل الفنان إياد نصار ضيف برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الدكتور عمرو الليثي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم ، السبت،

ويذاع عبر شبكة قناة النهار.ويفتح إياد نصار خلال الحلقة خزنة أسراره الشخصية والفنية ولأول مرة يكشف عن حكايات لا يعرفها أحد ومواقف صعبة عاشها في حياته الخاصة.كما يحكي إياد عن كواليس أعمالة الفنية والجانب الرومانسي والعاطفي في شخصيته ونتعرف علي حكايته الغريبة مع الفنان الراحل شكوكو.