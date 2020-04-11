الولايات المتحدة الأمريكية تكشف عن مكافأة بقيمة 10 مليون دولار مقابل معلومات عن هذا الرجل

كتب امير فتحي في السبت 11 أبريل 2020 11:53 صباحاً - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن وضعها لمكافأة مالية ضخمة تبلغ قيمتها 10 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات عن ” محمد الكوثراني ” أحد كبار القادة العسكريين بجماعة حزب الله في العراق .

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن المعلومات المطلوبة تأتي حول أنشطة وشبكات ومساعدي الكوثراني في إطار الجهود المبذولة لتعطيل الآليات المالية لحزب الله .

وأضافت أن الكوثراني كان قد تولى مسئولية التنسيق السياسي للجماعات شبه العسكرية المتحالفة مع إيران والتي كان ينظمها سابقا قاسم سليماني .

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كما كان يقوم بتسهيل تحركات الجماعات التي تعمل خارج نطاق سيطرة الحكومة العراقية والتي قمعت الاحتجاجات بشكل عنيف وهاجمت بعثات دبلوماسية أجنبية وشاركت في نشاط إجرامي منظم على نطاق واسع .

وفي عام 2013 وصفت أمريكا محمد الكوثراني بإنه إرهابي عالمي واتهمته بتمويل جماعات مسلحة في العراق والمساعدة في نقل مقاتلين عراقيين إلى سوريا لدعم الرئيس السوري بشار الأسد ضد مقاتلي المعارضة .

يذكر أن الكوثراني كان مساعدا للجنرال ” قاسم سليماني ” القائد في الحرس الثوري الإيراني السابق والذي قتل في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة في بغداد في شهر يناير الماضي .