ياسر جلال يكشف حقيقة تقليد فريد شوقي.. ويستعين بطبيب

متابعة بتجـــــــــرد: يخوض النجم ياسر جلال سباق الدراما الرمضاني القادم من خلال مسلسل “الفتوة” وتشاركه البطولة مي عمر ونجلاء بدر.

وحرص ياسر جلال من خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية على نفي وجود أي تشابه بين مسلسله وفيلم “الفتوة” والذي قدمه الراحل فريد شوقي.

كما أوضح أن فريق للعمل ملتزم بكافة الإجراءات الوقائية من أجل الحفاظ على سلامتهم بعد تفشي فيروس كورونا، وقال :”لدينا فريق طبى كامل لقياس درجات الحرارة لجميع العاملين في المسلسل وتطهير أماكن التصوير بشكل دائم ومستمر”.

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وكانت الفنانة نجلاء بدر حذرت متابعيها من وجود حسابات مزيفة لياسر جلال على الـ”سوشيال ميديا”، وأوضحت أنه لا يمتلك أي حساب وليس له أي علاقة بما يكتب بهذه الحسابات المزيفة.

وكتبت من خلال حسابها على “فيسبوك”: “ردا على الناس اللي بتسألني كتير ياسر جلال ماعندوش اي اكونت لا Facebook ولا Instagram ولا tiktok ولا اي اكونت على السوشيال ميديا”.