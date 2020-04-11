نجل عادل إمام يحذر منتحل شخصيته: “تحدى حدود الأدب”

متابعة بتجـــــــــرد: نشر المخرج رامي إمام، من خلال خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الشخصي على “إنستغرام، عدة مقاطع فيديو تناقلتها بعض المواقع المهتمة بالأخبار الفنية، حذر فيها متابعيه من صفحة على “فيسبوك”، انتحلت شخصيته واستغلت بعض الأشخاص للنصب عليهم باسمه.

وقال خلال الفيديو، إن صاحب هذه الصفحة المزيفة تعدى كل حدود الأخلاق والأدب في كل مكان، موضحًا أنه طرح إعلاناً باسمه للبحث عن وجوه جديدة لعمل فني وهمي، لاستغلالها ماديًا.

وأكد انه في سبيله لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص ويسعى لخلق تلك الصفحة من الموقع تماماً.

على صعيد آخر، انتهى رامي إمام، مؤخرًا من تصوير مسلسل “فلانتينو”، وعمليات المونتاج والميكساج، ليكون أول عمل يصبح جاهزاً بنسبة مئة في المئة للعرض في رمضان 2019، وهو من بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة.