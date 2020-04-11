تصريحات عفوية لـ شيرين عبد الوهاب تحدث ضجة: “ربنا بيشفيني”

متابعة بتجـــــــــرد: أثارت أمس النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، الكثير من الجدل بين جمهورها بسبب نشرها عدة تغريدات متتالية عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، كشفت فيها عن عدة تغيرات طرأت على حياتها الخاصة بعد فترة الحجر المنزلي الصحي.

وكتبت في التغريدة الأولى: “أنا بشكر الظروف اللي إحنا فيها، بالرغم من قسوتها عشان نقعد في البيت ونقرب من أهالينا ونشوف ولادنا. أنا مابحبش أتكلم عن صلاتي عشان دي حاجة بيني وبين ربنا بس أنا حاسة إن الناس اتغيرت، الحاجة الحلوة اللي فيهم ابتدت تطلع وأولهم أنا”.

وفي التغريدة الثانية، قالت: “ساعات لما كنت بصلي كنت بحس إني بعمل الواجب أو أسرح في الصلاة أنا هعمل غداء إيه النهاردة، بس الواحد لما بيقف قدام ربنا ويركز في الكلام اللي بنقوله زي ما بنقول في الفاتحة “الرحمن الرحيم” هو فعلاً رحمن وحنين وأحلى حاجة في الدنيا”.

وتابعت شيرين، في التغريدة الثالثة: “زمان كنت بقول الآيات وأنا مش بركز فيها دلوقتي، وأنا بركز في الآيات لآخرها بحس إن ربنا بيشفيني وبيداوي كل حاجة حاسة بيها، أنا بقول ده ومش خايفة من التعليقات اللي هتيجي”.

واختتمت في تغريدتها الرابعة: “أنا نفسي كله يحس الإحساس اللي كنت حاساه وأنا بصلي صلاة المغرب والسُّنة، متعة تانية أحلى من أي سفرية أو أي سهرة. ربنا يثبتنا ويعدينا من اللي إحنا فيه ويارب ما نتغيرش ونفتكر اللي إحنا فيه دلوقتي ده”.