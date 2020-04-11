تامر عاشور يكشف سر بكائه على المسرح في حفلاته

متابعة بتجـــــــــــرد: حل الفنان تامر عاشور، ضيفًا على برنامج “من غير كورونا”، في بث مباشر على صفحات قنوات dmc والحياة وcbc وON عبر موقع فيسبوك. وذلك عبر اتصال فيديو، تحدث فيه عن يومياته في الحجر الاجتماعي، الذي فُرض مؤخرًا، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال إنه يحرص على مقابلة أصدقائه قبل موعد الحظر، إلا أنه من الممكن أن يستمر في قضاء الليلة معهم حتى الصباح، موضحًا أنه يستمتع بصحبتهم في لعب البلاي ستيشن، أو عزف الموسيقى، أو التحدث في مواضيع مختلفة، معلقاً: “بنبدع”.

وأكد على أن الكوميكس الساخرة التي يتبادلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عنه، لا تسبب له أي إزعاج على الإطلاق، وإنما تضحكه دائمًا، مؤكدًا أن شخصيته مرحة جدًا في الحقيقة ولا تمت للنكد والحزن بأي صلة.

وعن سبب بكائه الدائم على خشبة المسرح مما جعل جمهورها يطلق عليه صفة الكآبة، أشار إلى أنه يعاني من حساسية في عينيه من الضوء، ولذلك فمن الممكن أن تدمع عيناه أثناء وقوفه على خشبة المسرح، إلا أنه يتم التقاط بعض الصور في ذلك الحين، ليتم استخدامها كمادة للسخرية، معلقًا: “والله ما ببقى بعيط”.