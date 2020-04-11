بالفيديو – سمية الخشاب تثير الجدل بطريقة رقصها على أغنية طليقها

متابعة بتجــــــــرد: أشعلت الفنانة سمية الخشاب موقع الفيديوهات تيك توك، بعدما نشرت مقطع فيديو شاركت به متابعيها، وظهرت فيه وهي ترتدي عباءة سوداء، وترقص على أنغام أغنية “بالحلال”، وهي ‏تتر مسلسل “الحلال” الذي عرض عام 2017، وغنتها مع زوجها السابق الفنان أحمد سعد.

وعلقت على الفيديو: “يالا.. كله يتابعنى على التيك توك.. هبهركم”.

وأثارت سمية جمهورها بسبب طريقة رقصها التي انتقدها بسببها عدد كبير من الجمهور في حين أعجب الكثيرون بذلك.

يذكر أن مسلسل “الحلال” قامت ببطولته سمية الخشاب وشاركها فيه الفنان بيومي فؤاد ودينا فؤاد ويسرا اللوزي وفادية عبد الغني ومها أحمد.

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وكان أحمد سعد قد أعلن انفصاله عن سمية الخشاب، بعد زواج دام لعامين، يوم 28 آذار (مارس) 2019، وتبادل الطرفان الاتهامات ‏عبر وسائل الإعلام، بدءًا من الاتهامات بالسرقة حتى الشروع في القتل، والتلميح لتعاطي مواد مخدرة وغيره من الأمور الأخرى.

من جهة ثانية، تشارك النجمة المصرية حالياً في مسرحية “يا تصيب يا تخيب”، من بطولة أحمد آدم، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، وهي من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.

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