نشوى مصطفى تكشف كيف أصبحت مليونيرة في 24 ساعة

متابعة بتجــــــــرد: نشرت الفنانة نشوى مصطفى، على حسابها الشخصي بـ”إنستغرام”، صورة من فيديو إحدى حلقات برنامجها “أمي ولا مراتي” الذي تقدمه على قناة dmc، أوضحت من خلالها أن نسبة مشاهدة الحلقة قد وصلت إلى مليون مشاهدة.

وعلقت نشوى معربة عن سعادتها، قائلة: “برنامج أمي ولا مراتي خلاني مليونيرة، المليون الأول مشاهدة، الحمد لله رب العالمين، بقيت مليونيرة، بقيت مليونيرة، الفيديو وصل لمليون مشاهدة الحمد لله رب العالمين، شكراً شكراً، قناة dmc، شكراً لكل زملائي وأصحابي واخواتي اللي بمجهودهم تم إنجاز البرنامج، شكراً لكل الضيوف الأفاضل اللي شرفوا البرنامج، والأهم شكراً لكل السادة المشاهدين اللي عجبهم البرنامج، الحمد لله رب العالمين”.

يذكر أن النجمة المصرية كانت قد أعلنت من فترة أنها قد أنفقت كل مدخراتها في حفل زفاف ابنها وأنها ظلت فترة بدون عمل وتمنت أن تعمل في أي عمل فني جديد أو أي نشاط تستطيع من خلاله أن تنفق على بيتها.