اتهام ثالث لواينستين بالاعتداء الجنسي في لوس أنجلوس

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متابعة بتجــــــــــرد: وُجِّهت إلى المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين، التهمة في قضية اعتداء جنسي ثالث، في إطار قضية يحقق فيها مدعون عامون في لوس أنجلوس.
وقالت المدعية العامة في لوس أنجلوس جاكي لايسي: «نستمر في إعداد ملفنا وتعزيزه».
وأضافت لايسي «إذا اكتشفنا أدلة جديدة على وجود جرائم لم تكن معروفة كما هي الحال هنا، سنجري تحقيقاً وسنحدد ما إذا كان توجيه اتهامات جديدة ضرورياً أم لا».
وقد وُجِّهت إلى المنتج السابق المسجون في ولاية نيويورك، بعد إدانته بتهمتَي الاعتداء الجنسي والاغتصاب، 3 اتهامات بالاعتداء الجنسي أمام القضاء في كاليفورنيا على ما أعلنت أجهزة المدعية العامة.
ويُتَّهم واينستين بالاعتداء جنسياً على امرأة لم يُكشف عن هويتها في بيفرلي هيلز في مايو 2010.
وتضاف التهمة الجديدة التي كُشف عنها أمس، إلى اتهامين سابقين أُعلنا في يناير الماضي.
واتُّهم المنتج السابق بالدخول عنوة إلى غرفة امرأة في فندق واغتصابها في 18 فبراير 2013، وبالاعتداء على أخرى غداة ذلك في غرفة فندق ببيفرلي هيلز.
وينفي واينستين أن يكون أقدم على ذلك، مؤكداً أن كل علاقاته أتت بالتراضي.
ولم يُحدَّد بعد، موعد لبدء المحاكمة، إلا أن أجهزة المدعية العامة أكدت أنها باشرت طلباً بنقل واينستين.
ويواجه هارفي واينستين في هذا الملف الجديد، احتمال الحكم عليه بالجسن 29 عاماً. وقد اتهمت نحو 90 امرأة حتى الآن واينستين بالتحرش والاعتداء الجنسيَّين أو الاغتصاب، لكن غالبية هذه القضايا مشمولة بمرور الزمن.
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