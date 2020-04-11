نسخة بخط اليد لأغنية “Hey Jude” للبيتلز تباع في مزاد بمبلغ

متابعة بتجــــــــــرد: قالت دار جوليان للمزادات إن نسخة مكتوبة بخط الفنان بول مكارتني، من كلمات أغنية “Hey Jude” لفريق البيتلز(The Beatles) التي حققت نجاحاً كبيراً، بيعت بمبلغ 910 آلاف دولار أمس الجمعة، أي أكثر تسع مرات من القيمة الأصلية التي كانت مقدرة لها.

وفي التّفاصيل، بيعت طبلة كبيرة قديمة عليها شعار “البيتلز” بمبلغ 200 ألف دولار، كانت قد استخدمتها الفرقة الإنكليزية خلال أول جولة لها في أميركا الشمالية في العام 1964.

وكانت هذه المتعلقات ضمن أكثر من 250 من تذكارات فريق البيتلز التي تم عرضها في مزاد أقامته دار جوليان عبر الإنترنت في ذكرى مرور 50 عاماً على انفصال الفرقة.

وبيع رسم لجون لينون وزوجته يوكو أونو أطلق عليه اسم “باجيزم”، وهو مصطلح ابتكراه للسخرية من الأفكار النمطية، بمبلغ 93750 ألف دولار في حين بيعت مطفأة سجائر كان يستخدمها عازف الإيقاع رينجو ستار في استديوهات التسجيل في آبي رود بلندن بمبلغ 32500 دولار.