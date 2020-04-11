راغب علامة: “ابنة شقيقتي شفيت من كورونا”

متابعة بتجــــــــرد: فاجأت ابنة شقيقة السوبر ستار راغب علامة متابعيها بإعلانها عن إصابتها بفيروس كورونا، ومحاربتها إيّاه بصمت لمدة ٢١ يوماً.

وأعاد علامة نشر تغريدتها، وعلّق: ”ميرڤت ابنة شقيقتي، تعيش في أميركا في ولاية ميسوري، أصيبت بفيروس كورونا، والآن قد شفيت منه والحمد لله بدون الدخول الى المستشفى. حيث أن أميركا عاجزة عن إدخال كل من أصيب بالفيروس الى المستشفى، وطببت نفسها بنفسها“.

وكان راغب علامة قد طرح أغنية جديدة بمثابة إهداء لأبطال المرحلة الصعبة التي نعيشها وتمرّ بها معظم البلدان مع انتشار فيروس كورونا في العالم.

الأغنية تحمل اسم “انتو أملنا”، وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وتأليف موسيقي جان ما ري رياشي.

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يوجّه راغب علامة من خلال هذه الأغنية تحيّة تقدير إلى الأفراد الذين يعملون بجهد لحماية الناس في ظلّ انتشار الوباء، وتحديدًا، الأطباء والممرضين والعمال والصحافيين وفرق الإسعاف المدني، والجنود على الجبهات، الذين يقدّمون لنا طوق النجاة ويمنحونا الحياة، وهم في الصفوف الأمامية لمواجهة ​فيروس كورونا​.

وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في وسط العاصمة بيروت، وظهر علامة واضعًا قناعًا واقيًا على وجهه، وهو يقف بمفرده، مؤديًا الأغنية من الإستوديو أيضًا. كما واستعان المخرج سامي صعب ببعض المشاهد من المستشفيات والكوادر الطبية وسيارات الإسعاف وقوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني.