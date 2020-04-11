رسالة من جان يامان إلى الإيطاليين كتبها بالإيطالية

متابعة بتجـــــــــرد: في ظلّ الظروف الصعبة والمحنة الكبيرة التي تمرّ بها إيطاليا بكل أنحائها بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أسفر عن عدد كبير من الوفيات فيها، عبّر النجم التركي جان يامان عن حبه لإيطاليا ولشعبها.

ونشر “يامان” عبر إحدى صفحاته الرسمية صورة التقطت له خلال رحلته الأخيرة إلى إيطاليا.

وعلّق جان يامان على الصورة كاتباً باللغة الإيطالية، وقائلاً: “إنها صورة من رحلتي إلى إيطاليا قبل بضعة أشهر.. لقد كان يوما رائعا. آمل أن ألتقي بكم جميعاً وأن أعانقكم مرة أخرى في أقرب وقت ممكن. نحن متميزون ولكن متحدون دائما. أنا بخير، وأنتم بخير أيضا. كل شيء سيكون على ما يرام. اراكم قريباً”.