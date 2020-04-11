أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 1154 حالة.

وأكد وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، السبت، شفاء 10 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 133.

وكانت "الصحة الكويتية" أعلنت، الجمعة، تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.