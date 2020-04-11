لهذا السبب شكرت شيرين الظروف على الرغم من قساوتها

تواصلت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب مرة جديدة مع جمهورها عبر حسابها على موقع تويتر، مطلقة سلسلة من التغريدات في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم. شاكرة الظروف الموجودين فيها الآن على الرغم من قسوتها وذلك كي نجلس في البيت ونقترب من أهلنا ونرى أولادنا. وتابعت انها لا تحب ان تتحدث عن صلاتها لان هذا الموضوع بينها وبين ربها ولكن شعرت أن الناس تغيرت، الاشياء الجميلة الموجودة فيهم بدأت تظهر وأولهم أنا”.

وتابعت بتغريدة أخرى: “ساعات لما كنت بصلي كنت أشعر انني بعمل الواجب أو أسرح في الصلاة أنا هعمل غداء إيه النهاردة، ولكن الواحد عندما يقف امام ربنا ويركز في الكلام الذي يقوله كما نقول في الفاتحة (الرحمن الرحيم) هو فعلاً رحماً وحنين وأحلى حاجة في الدنيا”.

وأضافت: “زمان كنت بقول الآيات وأنا لست في كامل تركيزي فيها ولكن الآن أنا أركز في الآيات لآخرها أشعر إن ربنا يشفيني ويداوي كل حاجة حاسة فيها، أنا بقول ده ومش خايفة من التعليقات اللي هتيجي. أنا نفسي الجميع يشعر بهذا الإحساس الذي كنت أشعر به وأنا أصلي صلاة المغرب والسنة، متعة تانية أحلى من أي سفرية أو أي سهرة. ربنا يثبتنا ويعدينا من اللي إحنا فيه ويارب ما نتغيرش ونفتكر اللي إحنا فيه دلوقتي ده”.

وكانت شيرين قد أطلقت منذ أسبوع أغنية جديدة بعنوان “مش قد الهوى” كلمات محمد الغنيمي، الحان محمد رحيم، توزيع احمد ابراهيم، ميكس وماستر احمد ابراهيم. وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 850 الف استماع على قناة شركة روتانا على يويتوب.