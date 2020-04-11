دايلر ينفي أنباء توقيفه في قضية حيازة وتعاطي المخدرات بهذه الطريقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد انتشار أخبارٍ تفيد بقيام الأجهزة الأمنية الإماراتية بضبط مشاهير بتهمة حيازة وتعاطي مخدرات داخل شقة في دبي، قيل أنَّ من بينهم نجم مواقع التواصل الاجتماعي المغني السعودي الشاب عبدالعزيز الدليجان، المعروف بلقب "دايلر"، إلى جانب كل من الفاشينيستا شوق محمد والفنانة ميساء مغربي، أراد "دايلر" نفي هذه التهمة عنه على طريقته.

ونشر "دايلر" اليوم السبت، مقطع فيديو جديدا عبر حسابه على إنستغرام، ظهر دايلر في الفيديو وهو يلعب في شقته، بينما نشر صورة أخرى صباح اليوم، وهو ما بدا على أنه تفنيد لمزاعم توقيفه في دبي التي جرى تناقلها على مواقع التواصل.

وتأتي هذه المنشورات بعد ساعات قليلة فقط على تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مزاعم تفيد بتوقيف الشاب السعودي، الذي يتابعه مليونان و600 ألف شخص على إنستغرام، برفقة فنانة مغربية وآخرين في شقته الواقعة في مدينة دبي بتهم تتعلق بتعاطي المخدرات، وذلك عقب قيام صحفي متخصص بمتابعة الحوادث والجرائم بنشر سلسلةٍ من التغريدات عن ضبط مشاهير في قضية حيازة وتعاطي مخدرات في دبي.

وكشف أبو طلال الحمراني – وهو صحفي كويتي كثيرا ما تنقل عنه وسائل الإعلام هذا النوع من الأخبار– أنه جرى القبض على ثلاثة مشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي، وهم شابان وفتاة، بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات في شقة في منطقة ”الداون تاون“ في دبي، مقدما الكثير من التفاصيل حول المتهمين الثلاثة، بما في ذلك تورط أحدهم بقضية وضع قطة في الميكروويف مؤخرا، ولا يزال موقوفا، وهو ما فهمه الكثيرون على أنه إشارةً إلى "دايلر".

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بينما ذكر أنه تم إطلاق سراح الاثنين اللذين كانا معه، وهما ابن خالته وشابة سورية تدعى شروق محمد، بحسب ما أكد متابعون لهما، إذ إن كليهما من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي أيضا.

ولم يقف الحمراني عند هذا الحد بل أشار في تغريدةٍ أخرى إلى أن فنانة مشهورة متورطة أيضا في تلك القضية؛ إذ كتب في تغريدة له عبر تويتر:"تبون الصدمة.... بعد قليل ممثلة مشهورة معاهم".

وأضاف: "باعترافات المشهور والذي لا يزال محتجزا لدى مركز الشرطة أن أحد أبرز المشاهير دائما في زيارته في شقته في دبي ممثلة مغربية مشهورة جدًا سبق أن شاركها بعمل فني، وأنها تأتي فقط للشرب والحشيش رجل يصفع الوجه أنتم عاد دوروا منو اللي سوت معاه عمل فني!!"، وهو ما جعل الكثيرين يشيرون إلى أن الفنانة المذكورة هي ميساء مغربي.