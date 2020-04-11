غنتها جوليا بطرس عام 2012.. واليوم تتصدر المشهد بسبب كورونا! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تكن تعلم الفنانة اللبنانية جوليا بطرس أن أغنيتها والتي تم طرحها في عام 2012 وتحمل اسم "يوما ما" ستعود لتتصدر المشهد وتنتشر في عام 2020 والسبب في ذلك فيروس كورونا المستجد.

الأغنية التي حملت في كلماتها مقطعا يدعو للأمل وهو: "بكرة بيخلص ها الكابوس، بدل الشمس بتضوي شموس، على أرض الوطن المحروس، راح نتلاقى يوما ما".

لتتحول الأغنية لشعار هذه المرحلة والأجواء الصعبة التي يعيشها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا والذي تسبب بحجر أغلب سكان العالم في منازلهم، وعدم تمكنهم من لقاء بعضهم بعضا.

واستعان الجمهور والمشاهير أيضًا بهذه الأغنية للتعبير عن آمالهم و تفاؤلهم بانتهاء هذه المرحلة الصعبة، ومن ضمن المشاهير الفنانة صفاء سلطان والتي نشرت عبر صفحتها في فيسبوك فيديو لأكثر من فنان خلال غنائهم.

كما نشرت الأميرة الأردنية غيداء بنت طلال يوم أمس، الأغنية عبر صفحتها على فيسبوك، وذلك بعد إعلان وزير الصحة الأردني سعد جابر عدم تسجيل أي إصابة في الأردن للمرة الأولى منذ انتشار الفيروس.

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لتتصدر جوليا بطرس وأغنيتها "يومًا ما" المشهد في زمن الكورونا بالرغم من قيام عدد من المطربين بإصدار أغان خاصة بهذا الفيروس والفترة.

وجوليا بطرس هي فنانة لبنانية عُرفت بتقديم الفن المحترم والأغاني الوطنية، ولدت في بيروت لأسرة مسيحية من أم ذات أصول فلسطينية وأرمنية وأب تعود أصوله إلى مدينة صور.

وفي عام 1996 تزوجت من إلياس بو صعب نائب رئيس الجامعة الأمريكية في دبي والذي شغل منصب وزير الدفاع اللبناني في عام 2019 ولديهما ولدان وهما سامر وطارق.

يُشار إلى أن بطرس وبالرغم من حضورها الخفيف على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنها تتصدر المشهد بين فترة وأخرى لعدة أسباب؛ إذ تعرضت بطرس قبل مدة وخلال ثورة لبنان قبل أزمة كورونا، للهجوم من قبل الشارع اللبناني، لالتزامها الصمت في ظل هذه الأجواء المشحونة وعدم وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني وهي صاحبة الأغنية الوطنية الشهيرة "وين الملايين"، وذلك مراعاة لمصالح زوجها الذي شغل منصبا في الحكومة اللبنانية، فيما دافع البعض عنها حينها معتبرين أنها تعيش موقفا صعبا والتزامها الصمت هو الأمر الطبيعي من أجل عائلتها.