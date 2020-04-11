فاديا الطويل عن طلاقها: فضلت الانسحاب.. والفاشينيستات أتفه ما رأيت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تناقلت صفحات فنية مهتمة بالمشاهير عبر موقع "إنستغرام"، مقطع فيديو من لقاء للإعلامية الأردنية فاديا الطويل، وهي تتحدث للمرة الأولى عن طلاقها من زوجها رجل الأعمال براء شاكر، فقالت: "هو في واحد بتكون فرحانة لطلاقها، أكيد لأ".

وأردفت قائلة: "بس أحيانًا بتوصل الحياة الزوجية لمرحلة إنك ما بتقدر تتحمل أكتر مما كنت تتحمل أو ما بتقدر تلاقي العطاء اللي انت أعطيته في حدا بيقدره، ففضلت الانسحاب وطلبت الطلاق".

وهاجمت فاديا الطويل الفاشينيستات بقسوة، واصفة إياهن بالتافهات فقالت: "أتفه منهم ما شفت"، مبررة وصفها قائلة: "يعني لما يكون ملاحق واحدة فاشينيستا ولا واحدة بتكون ملاحقة مش عارف إيه وهذا رفع قضية وهذه رفعت قضية، أنا هذا الدومين هذا مقتنعش فيه ولا حتى بتابعهم".

وتابعت الإعلامية الأردنية قائلة: "كل واحد صار يدور على غلطات التاني هل هي الغيرة هل هو التنافس هل هو مجرد إثارة الجدل أنا ما بعرف بس اللي بشوفهم زي هيك فورًا ببطل أتابعهم وبعتبرهم من أتفه الناس".

يُشار إلى أن زواج فاديا من براء، والذي يعد الثاني للإعلامية استمر نحو 6 سنوات، دون أن يثمر عن أولاد، وتعززت أنباء انفصالها بعدما انتقلت فاديا إلى منزل جديد غير بيتها الزوجي قبل 4 أشهر.

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ولم تُعلن فاديا خبر انفصالها في وسائل الإعلام، على الرغم من نشاطها الدائم على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لكن تم تسريب طلاقها، في الوقت الذي قررت فيه الإعلامية التفرغ والتركيز في أمور شركتها الخاصة، كما أنها تترقب العودة إلى الشاشة لتقديم برنامج جديد في وقت قريب.

وقدمت فاديا الطويل برامج عديدة على قناتي العربية وMBC ، ومن أبرز ما قدمت برنامج "صباح الخير يا عرب" و"كلام نواعم"، كما نالت لقب أفضل مذيعة حوارية، وعملت بمجال إدارة المدارس، وحصلت على العديد من الجوائز، كما تكرمت من السيدة الأولى لورا بوش زوجة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش كأقوى سيدة بالخليج وأشجع نساء العالم.

وأصيبت فاديا الطويل بمرض السرطان عندما كان عمرها 32 عاما، وطلبت من ابنيها أن يواجها تلك المصيبة بقوة أكبر، وبعد علاج دام 4 سنوات استطاعت أن تهزم المرض، لكنه عاد إليها مجددا بعد أن توقفت عن تناول العلاج دون استشارة الطبيب المعالج لها.

وهاجم السرطان فاديا الطويل مرات عديدة؛ إذ أصيبت بسرطان الثدي، ثم سرطان العظام، وبعدها سرطان الطحال، وسرطان الرئة، وأيضا سرطان الكبد، لكنها شفيت منها تماما، ولفاديا من زواجها الأول ابنان هما محمد وديانا.