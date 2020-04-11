شكرا لقرائتكم شاهد.. اندمج محمد رمضان في التمثيل فكان المصور هو الضحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - على قدم وساق يجري تصوير مسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته محمد رمضان، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ضمن مجموعة قليلة من الأعمال، التي ضمنت حتى الآن التواجد في السباق الدرامي.

ورغبة في استكمال المشاهد المتبقية من العمل قبل انطلاق شهر رمضان، وفي ظل الإجراءات المشددة المتخذة لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، قرر مخرج المسلسل محمد سامي اللجوء إلى حل إخراجي لتفادي ضيق الوقت.

بعدما قرر فتح وحدة تصوير إضافية إلى جوار الوحدة التي يتولاها في الوقت الحالي، على أن تكون الوحدة الجديدة في نفس موقع الوحدة الأصلية، وهو ما يمكن المخرج من تصوير عدد من المشاهد في الوحدة الأولى، وينتقل بعدها مباشرة إلى الوحدة الأخرى التي يتواجد فيها ممثلون آخرون يقومون بتصوير مشاهد مختلفة.

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وهو الأمر الذي يمكن مخرج المسلسل من تفادي ضيق الوقت وإنجاز أكبر كم من المشاهد، كي ينتهي من تصوير المسلسل مطلع الأسبوع المقبل.

ويبدو أن كواليس المسلسل تشهد أجواء مثيرة، وهو ما ظهر في مقطع الفيديو الذي نشره بطل العمل محمد رمضان لمشاجرة تجري في أحداث العمل.

مؤكدا أن الأحداث حقيقية للغاية وأن المشاجرة تجري بشكل حقيقي، إلا أن ما حدث هو اندماجه الزائد في الشجار، وحينما استعان بالنافذة لضرب الممثل الذي يشاركه المشهد، قام بضرب المصور الذي كان منشغلا بتصوير تفاصيل المشهد.

المسلسل الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين أبرزهم نور اللبنانية وأحمد زاهر ونجلاء بدر، يدور حول عائلة البرنس التي يجد رضوان البرنس الذي يقوم بدوره محمد رمضان نفسه مسؤولا عنها بعد وفاة والده، ما يتسبب في اشتعال الصراعات داخل العائلة.