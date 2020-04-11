"كورونا" يؤجل طرح الألبومات الغنائية لعدد من المطربين في العالم العربي

تسبب وباء «كورونا» في تأجيل طرح الألبومات الغنائية لعدد من المطربين بالعالم العربي، والتي كان مقرراً طرحها خلال شهري أبريل (نيسان) الجاري، ومايو (أيار) المقبل، وذلك بعد قرارات حظر التنقل ووقف حركة الطيران بين معظم الدول العربية.

وتعد الفنانة اللبنانية إليسا من المطربات الأُوَل في ذلك؛ حيث أعلنت عن تأجيل ألبومها الجديد الذي كان مقرراً طرحه الشهر الجاري، بالتعاون مع شركة «روتانا» واستبدلت به طرح أغنية «سينغل» بعنوان «هنغني كمان وكمان»، وهي أغنية باللهجة المصرية من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى. وقالت عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «سوف نؤجل طرح الألبوم بسبب (كورونا) لأننا لم ننتهِ من تنفيذه بشكل كامل؛ لكن هذا الأمر لن يبعدني عنكم فترة طويلة، فقريباً جداً هنغني كمان وكمان».

ووفق الملحن المصري محمد رحيم، فإن ألبوم إليسا الجديد «يضم مجموعة مميزة من الأغنيات»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لحنت لها 3 أغنيات بالألبوم... أغنية لبنانية من كلمات الشاعرة سهام شعاع، وأغنيتين مصريتين نتعاون فيهما مع الشاعرين نادر عبد الله ونصر محروس».

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كما قرر الفنان اللبناني عاصي الحلاني أيضاً تأجيل طرح ألبومه الجديد إلى أجل غير مسمى، وهي المرة الثانية التي يؤجل فيها الحلاني ألبومه، إذ كان مقرراً طرحه نهاية عام 2019.

وأكد الحلاني لـ«الشرق الأوسط» انتهاءه بشكل كامل من تنفيذ ألبومه الجديد الذي قام بتصوير البوستر الخاص به، بجانب كتيب الألبوم، ولم يتبقَّ سوى اختيار عدد الأغنيات المقرر طرحها، والاستقرار على اسم الألبوم، وهو الأمر الذي تأجل حسمه إلى ما بعد الانتهاء من أزمة «كورونا».

ويشير الحلاني إلى أن ألبومه الجديد سيشهد عودة للأغنية المصرية بعد فترة غياب؛ حيث سيضم أغنيتين مصريتين، بالإضافة إلى الأغنيات اللبنانية والبدوية التي يتعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين العرب.

كما أعلن الفنان السعودي رابح صقر، تأجيل طرح ألبومه الجديد «رابح 2020» لأجل غير مسمى، بعدما كان مقرراً طرحه خلال الشهر الجاري، وقال رابح عبر صفحته بـ«تويتر»: «جمهوري الحبيب، أولاً أحبكم، وثانياً الألبوم جاهز، وراح نختار الوقت المناسب لطرحه، الظروف الحالية صعب طرح أي عمل... خليك في البيت».

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وفي مصر، قرر المطرب مصطفى كامل تأجيل طرح ألبومه الجديد الذي يحمل اسماً مؤقتاً «مجرم» بسبب انتشار فيروس «كورونا». ويقول كامل لـ«الشرق الأوسط»: «رغم أن تأجيل وتأخير طرح الألبوم يمثل خسارة فنية ومالية بالنسبة لي، فإنه لا بد من الالتزام بقوانين الحكومة المصرية التي فرضت على الجميع التزام البيوت، وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى».

الألبوم الذي كان من المقرر طرحه مع بداية الشهر الجاري - وفق كامل - تم طرح أغنية منه تحمل اسم «مجرم» لبدء الدعاية للألبوم، ولكن بعد انتشار الوباء، ولخوفه على أسرته والمتعاونين معه، قرر تأجيل طرحه لأجل غير مسمى، بحسب وصفه.

في السياق نفسه، قرر المطرب لؤي تأجيل طرح ألبومه الجديد «على خيرة الله»، والاكتفاء بطرح 3 أغنيات منه على طريقة «السينغل» خلال شهر أبريل الجاري، وهي «الليلة سهرانين»، و«يأذيني» و«بجيب في سيرتك»، على أن يطرح الألبوم كاملاً في شهر يوليو (تموز) المقبل في حالة انتهاء أزمة وباء «كورونا».

بينما لم تتغير خطة الفنان المصري محمد محيي الخاصة بألبومه الغنائي الجديد «بتاع زمان» كثيراً، إذ كان مقرراً طرحه بشكل كامل في شهر يونيو (حزيران) المقبل، بعدما طرح أغنيتين منه من أصل 18 أغنية، ولم يقرر محيي بعد تأجيل طرح الألبوم حتى الآن، معولاً على إمكانية تحسن الأوضاع وانتهاء أزمة «كورونا» خلال الأسابيع المقبلة.

ويعد هذا الألبوم الجديد الأول لمحيي بعد فترة غياب دامت ما يقرب من 12 عاماً، ويضم الألبوم أغنيات: «قضية، هربت، أخبار الحبايب، يوم جديد، ورقة وقلم، أحلى الناس، قدامي واحد، بتاع زمان، بعدنا، ماتسألوهاش، سهرانين، فوضت أمري، حاجة غريبة، واحد يخون، ساقي الورد».

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