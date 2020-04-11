كيف أنقذت ريهانا والدها بعد إصابته بفيروس كورونا؟

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"الخليج 365" من بيروت: أرسلت المغنية الإميركية ريهانا جهاز تنفس صناعي لوالدها رونالد فينتي فور اصابته بفيروس كورونا، بحسب ما صرح به الأخير لصحيفة ذا صن قائلاً: "أن ريهانا منحته آكثر ما كان يحتاجه للنجاة من الفيروس". وهو بالفعل ما حدث حيث تعافى من الإصابة بعدما قضى ١٤ يوما في الحجر الصحي.

من جانب أخر تبرعت مؤسستا ريهانا وجاي زي من أجل دعم جهود الإغاثة ضد انتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم ، حيث وصل المبلغ 2 مليون دولار.

و أشار موقع " رولينغ ستون" أن التبرعات من أجل تقديم المساعدة لعدد من الفئات، وهم العمال غير الموثقين والسجناء والمشردين والمسنين، والعاملين في مجال الرعاية الصحية بالخطوط الأمامية .

وأشار الموقع أن أبرز المؤسسات التي ستحصل على التبرع " ACLU " وهي مؤسسة غير ربحية مهمتها الدفاع والحفاظ على الحقوق والحريات، كذلك يذهب جزء من التبرع لـ (NYIC) هي منظمة شاملة تعمل للحفاظ على حقوق المهاجرين واللاجئين في جميع أنحاء نيويورك .

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وقالت جلوريا كارتر ، والدة جاي زد و المدير التنفيذي لمؤسسته في بيان: "في أوقات الأزمات، من الضروري أن نتحد معاً كمجتمع واحد لضمان حصول الجميع على احتياجاته، وخاصة الأكثر ضعفاً، والمقصود الاحتياجات الأساسية: المأوى والصحة والتغذية والتعليم"،

واستكملت قائلة: " الطريقة الوحيدة للتغلب على هذا الوباء هي من خلال لحب و العمل" .



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