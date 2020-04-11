ياسمين عبد العزيز تعود للكوميديا في رمضان 2020

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







"الخليج 365" من بيروت: وسط حالة من الترقب الكبير من قبل جمهورها، نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها على الإنستغرام الملصق الدعائي لمسلسلها الجديد "ونحب تانى ليه" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، واختارت ياسمين مؤلفها عمرو محمود ياسين لرغبتها فى تقديم عمل اجتماعي رومانسي، وهو بالفعل ما يتحقق فى "ونحب تانى ليه" الذى يناقش الكثير من قضايا المرأة، لعل أبرزها قضية انفصال الأزواج، بالإضافة إلى تطرق السيناريو إلى قصص الحب التى يقابلها المرء فى حياته سواء سيدة أو رجل، وكيف يتعامل معها البشر، خاصة مع تواجد الأزمات الفكرية والتربوية وخلافه .

يذكر أن مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وآخرين.