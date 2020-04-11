أندريا بوتشيللي يرتل في بث مباشر الأحد إحتفالاً بعيد الفصح

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"الخليج 365" من بيروت: بعد أن أدّى فيروس كورونا المستجد إلى إغلاق الكنائس بما فيها كاتدرائية دوومو بميلانو الإيطالية. قرر المغني الأوبرالي أندريا بوتشيلي، 61 عاماً، أن يحتفل بعيد الفصح من خلال إحياء حفل خاص سيتم بثّه مباشرةً على "يوتيوب" عند الثامنة من مساء الأحد، مقدّماً التراتيل بمفرده في الكاتدرائية الفارغة.

وقد لاقت خطوة بوتشيلي هذه الكثير من التفاعل الإيجابي من محبّي المغنّي العالمي معتبرين أنها الدواء للجراح الّتي أصابت إيطاليا والعالم.

ويُشار إلى أنّ الحفل الموسيقي هو بعنوان "Bocelli: Music for Hope" ومن المقرر أن يرافق أندريا بوتشيلي عازف الكاتدرائية إيمانويل فيانيلي فقط .

أعلن عنه المغني الشهير عبر حسابه على الإنستغرام قائلاً: "يشرفني ويسعدني أن أقبل الدعوة من مدينة دوومو الإيطالية. وأنا أؤمن بقوة الصلاة معاً! أنا أؤمن بعيد الفصح المسيحي. فهو رمزٌ عالمي للولادة الّتي يحتاجها الجميع في هذا الوقت العصيب، أكانوا مؤمنين أو غير مؤمنين. وبفضل الموسيقى والبث المباشر، سنجتمع من أربعة أقطار العالم ونحتضن بأيدينا كوكب الأرض الجريح".

