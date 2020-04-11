عبدالمجيد عبدالله يبحث عن عروس؟

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"الخليج 365" من بيروت: تصدّر الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، خلال الساعات القليلة الماضية، قائمة الترند بعد ردوده على إحدى معجباته على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” حول الزواج.

وتداول المغردين على “توتير” وسم الفنان، عبدالمجيد عبدالله، على نطاق واسع، وكانت بداية القصة عندما كتب بيت شعر قال فيه: “موت أحبك لو شعوري ما حكى لك.. يكفي إنه في وسط صدري حكى لي”، ليأتيه الرد سريعًا من مغردة تدعى طيف بـ “الله يرزقنا”.

ليعاود الفنان عبد المجيد بالرد عليها قائلًا: “ويرزقني معاك ببنت الحلال، ووجد هذا الرد الصدى الأكبر والذي اعترف بأنه لم يتزوج من بعد طلاقه من “أم عبدالله”، ويكتب تعليقًا آخر “شفتي كيف الدنيا”، على ردها لدعائه: “وأنا كنت أحسبك متزوج”.

ليعود ويعلق بتغريدة أخرى قال فيها : شكلهم صدّقو اني ادوّر بنت حلال ولا افكر اصلاً اخذت نصيبي من الباقيات الصالحات والزواج لاهو عيب ولاحرام كنت بامزح كالعاده

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شكلهم صدّقو اني ادوّر بنت حلال???????????????????? ولا افكر اصلاً اخذت نصيبي من الباقيات الصالحات والزواج لاهو عيب ولاحرام كنت بامزح كالعاده ياماجد

والجدير ذكره الفنان والملحن عبد المجيد عبدالله يبلغ من العمر 57عام، انفصل عن زوجته “أم عبدالله” بعد زواج استمر 15 سنة، وحدث الطلاق منذ قرابة 12 عامًا وله منها 3 أبناء، عبدالله ومحمد ومنار، وهو ملقب بـ”أمير الطرب”.

على صعيد آخر نشر فيديو مباشر من الإستوديو المنزلي الخاص به وهو يعمل على إحدى أغنيات البومه الجديد الذي يشوف له جمهوره منذ مدة بنشر مقاطع من كلمات أغنياته.