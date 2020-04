NETFLIX و"إنستغرام" يتشاركان معًا لتقديم حلقات مباشرة بعنوان WANNA TALK ABOUT IT

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

"الخليج 365" من بيروت: بدأت منصة نتفلكس بالتعاون مع إنستغرام ببث حلقات مع مجموعة من النجوم الشباب المشاركين في أعمال Netflix الشهيرة للحديث عن طرق العناية بالصحة خلال الجائحة العالمية

ستظهر مجموعة من النجوم منهم "نواه سنتينيو" (To All the Boys I've Loved Before) و"جوي كينغ" (The Kissing Booth) و"روس باتلر" (‎13 Reasons Why)، و"كيليب ماكلوفلين" (Stranger Things) و"لانا كوندور" (To All the Boys I’ve Loved Before) و"جيري هاريس" (Cheer) و"أليشا بو" (‎13 Reasons Why) في بثّ مباشر على ‎@Netflix على موقع إنستغرام للتحدث مع خبراء بشؤون الصحة النفسية من منظمات تشمل "التحالف القومي للأمراض النفسية" (NAMI) و"المنظمة الأمريكية للصحة النفسية" و"مشروع تريفور" و"نظام رسائل الأزمات" و"المؤسسة الأمريكية لمنع الانتحار".

وسيتناولون مناقشة الأسئلة والتحديات التي يواجهها الشباب خلال جائحة كورونا COVID-19 التي تفشّت في العالم ويتحدّثون عن مواضيع مثل: ما الذي قد يساعدك إذا واجهت اضطرابات بالنوم؟ وكيف تبقى على تواصل خلال فترة التباعد الاجتماعي؟ وكيف نتحكم بالقلق؟ والمعنى الفعلي للعناية بالنفس.

عرضت الحلقة الأولى يوم الثلاثاء، 9 إبريل على ‎@netflix في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المحيط الهادئ/ والسابعة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي وفيها يتحدّث "نواه سنتينيو" (To All the Boys I've Loved Before) مع د. "كين داكويرث"، كبير المسؤولين الطبيين بمنظمة "التحالف القومي للأمراض النفسية" (NAMI) عن العناية بالنفس.

ستُبثّ حلقات جديدة كل يوم ثلاثاء وحتى 14 مايو.