يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
"الخليج 365" من بيروت: بدأت منصة نتفلكس بالتعاون مع إنستغرام ببث حلقات مع مجموعة من النجوم الشباب المشاركين في أعمال Netflix الشهيرة للحديث عن طرق العناية بالصحة خلال الجائحة العالمية
ستظهر مجموعة من النجوم منهم "نواه سنتينيو" (To All the Boys I've Loved Before) و"جوي كينغ" (The Kissing Booth) و"روس باتلر" (13 Reasons Why)، و"كيليب ماكلوفلين" (Stranger Things) و"لانا كوندور" (To All the Boys I’ve Loved Before) و"جيري هاريس" (Cheer) و"أليشا بو" (13 Reasons Why) في بثّ مباشر على @Netflix على موقع إنستغرام للتحدث مع خبراء بشؤون الصحة النفسية من منظمات تشمل "التحالف القومي للأمراض النفسية" (NAMI) و"المنظمة الأمريكية للصحة النفسية" و"مشروع تريفور" و"نظام رسائل الأزمات" و"المؤسسة الأمريكية لمنع الانتحار".
وسيتناولون مناقشة الأسئلة والتحديات التي يواجهها الشباب خلال جائحة كورونا COVID-19 التي تفشّت في العالم ويتحدّثون عن مواضيع مثل: ما الذي قد يساعدك إذا واجهت اضطرابات بالنوم؟ وكيف تبقى على تواصل خلال فترة التباعد الاجتماعي؟ وكيف نتحكم بالقلق؟ والمعنى الفعلي للعناية بالنفس.
عرضت الحلقة الأولى يوم الثلاثاء، 9 إبريل على @netflix في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المحيط الهادئ/ والسابعة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي وفيها يتحدّث "نواه سنتينيو" (To All the Boys I've Loved Before) مع د. "كين داكويرث"، كبير المسؤولين الطبيين بمنظمة "التحالف القومي للأمراض النفسية" (NAMI) عن العناية بالنفس.
ستُبثّ حلقات جديدة كل يوم ثلاثاء وحتى 14 مايو.
كانت هذه تفاصيل خبر NETFLIX و"إنستغرام" يتشاركان معًا لتقديم حلقات مباشرة بعنوان WANNA TALK ABOUT IT لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.