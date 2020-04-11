شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يقدم العزاء للملحن وليد سعد فى وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان هانى شاكر، أمير الغناء العربى نقيب الموسيقيين، على تقديم العزاء للملحن وليد سعد، فى وفاة والدته، التى رحلت عن عالمنا أمس الجمعة.

وكتب نقيب الموسيقيين، عبر حسابه على تويتر: "البقاء لله، أنعى أخى وصديقى العزيز الملحن الكبير وليد سعد فى وفاة والدته الغالية، أسكنها الله فسيح جناته وألهم الأسرة الصبر والسلوان".



هانى شاكر

وشيع جثمان والدة وليد سعد، صباح أمس الجمعة، بمسجد الفردوس بالإسماعيلية، حيث أعلن وليد سعد أن العزاء سيكون فى مدافن الأسرة بمحافظة الإسماعيلية، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

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يذكر أن آخر أعمال وليد سعد أغنيه بتوحشينى لفضل شاكر وهى من كلمات أحمد إبراهيم، وقدم العديد من الأعمال الغنائية مع عمرو دياب، ومحمد منير، ومحمد فؤاد، وتامر حسنى، وإليسا وشيرين، ونانسى عجرم، ووائل جسار، وأصالة، وراغب علامة، وفضل شاكر، والعشرات من المطربين فى الوطن العربى.

بدأ مشواره مع الاحتراف عام 1994 بأول أغنيه من ألحانه والتى أثارت ضجه فى ذلك الوقت و هى "أول حبيب" للمطرب إبراهيم عبد القادر، ثم أغنية "أوعدك" للمطرب أحمد جوهر، أعقبها بأغنية "يا رامينى فى الغرام" لـ"هشام عباس"، بعدها توالت أعماله الناجحة مع جميع نجوم مصر و الوطن العربى، لتصل حتى الآن إلى ما يزيد عن 2700 أغنية.