شكرا لقرائتكم خبر عن والد ريهانا: ابنتى منحتنى أكثر مما كنت احتاج للنجاة من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع جاست جيرد عن أن النجمة ريهانا أرسلت جهاز تنفس صناعي لوالدها رونالد فينتي وذلك فور اصابته بفيروس كورونا وذلك نقلا عن حوار رونالد لصحيفة ذا صن حيث قال أن ريهانا منحته آكثر ما كان يحتاجه للنجاة من الفيروس، وهو بالفعل ما حدث حيث تعافي والد ريهانا من الإصابة بعدما قضي ١٤ يوما في الحجر الصحي.

من جانب أخر تبرعت مؤسستا ريهانا وجاي زد معا بمبلغ ضخم و ذلك من أجل دعم جهود الإغاثة ضد انتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم ، و حسب موقع " جاست جيرد " أن المبلغ وصل 2 مليون دولار .

و أشار موقع " رولينج ستون " أن مؤسستي النجمين ستقدم التبرعات من أجل تقديم المساعدة لعدد من الفئات، وهم العمال غير الموثقين والسجناء والمشردين والمسنين، والعاملين في مجال الرعاية الصحية بالخطوط الأمامية .

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وأشار الموقع أن أبرز المؤسسات التي ستحصل علي التبرع " ACLU " وهي مؤسسة غير ربحية مهمتها الدفاع والحفاظ على الحقوق والحريات مضمونة إلى كل شخص في هذا البلد بموجب الدستوروقوانين الولايات المتحدة ، كذلك يذهب جزء من التبرع لـ (NYIC) هي منظمة شاملة تعمل علي الحفاظ علي حقوق المهاجرين واللاجئين في جميع أنحاء نيويورك .

"في أوقات الأزمات، من الضروري أن نتجد معا كمجتمع واحد لضمان حصول الجميع علي احتياجاته، وخاصة الأكثر ضعفا ، و المقصود الاحتياجات الأساسية: المأوى والصحة والتغذية والتعليم"، وهو ما أكدته جلوريا كارتر ، والدة جاي زد و المدير التنفيذي لمؤسسته في بيان ، و استكملت قائلة : " الطريقة الوحيدة للتغلب على هذا الوباء هي الحب و العمل " .