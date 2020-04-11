شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "رجالة البيت" يواصلون التصوير حتى النصف الثانى من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجمان أحمد فهمى وأكرم حسنى تصوير حلقات مسلسلهما الجديد "رجالة البيت"، الذى كان يحمل اسم "تيمون وبومبا" قبل تغييره، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث انتهى الثنائى من تصوير نصف حلقات العمل مع المخرج أحمد الجندى، ومن المقرر استمرار تصوير المشاهد حتى النصف الثانى من الشهر الكريم.

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل 5 بوسترات دعائية للعمل يتصدرها أحمد فهمى وأكرم حسنى وظهراً عليهم بأكثر من شخصية كوميدية، ولاقت البوسترات قبولاً كبيرا مع الجمهور الذى ينتظر عرض العمل فى رمضان من أجل الضحك، ومن المقرر أن يتم طرح البرومو الدعائى للعمل خلال الساعات القليلة المقبلة.



بوستر مسلسل رجالة البيت

ويعود أحمد فهمى وأكرم حسنى للعمل سويا فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما "ريح المدام" عام 2017، وحقق العمل نجاحاً مميزاً، واستطاع الثنائى خلال السنوات الماضية تقديم ثنائى ناجح فى السينما والدراما، حيث كانت البداية بفيلم "كلب بلدى" الذى كان التجربة التمثيلية الأولى لأكرم حسنى، وبعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم "الكويسين" وأيضاً مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأيضاً ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله "الوصية".

وتدور أحداث "رجالة البيت" في إطار كوميدى حول رجلين هما تيمون وبومبا، ولديهما مسئوليات وأسرة كبيرة، حيث يعيشان مع جدهما وباقى أفراد الأسرة فى نفس المنزل، لكن تتوالى المواقف عبر الحلقات، والتى تثبت أنهما أبعد ما يكون عن تحمل المسئولية وكل ذلك فى إطار كوميدى.

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رجالة البيت



احمد فهمى واكرم حسنى على بوستر رجالة البيت



احمد فهمى واكرم حسنى