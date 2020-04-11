شكرا لقرائتكم خبر عن 36 حلقة جاهزة من "قوت القلوب" واستئناف تصوير باقى الحلقات بعد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى صناع مسلسل "قوت القلوب" للنجمة ماجدة زكى، الذى يعرض حالياً على شاشة قناة الحياة، من تصوير 36 حلقة حتى الآن، ليستكمل مخرج العمل مجدى أبو عميرة تصوير باقى حلقات العمل عقب شهر رمضان المعظم حسب الاتفاق مع الجهة المنتجة.

وكانت شركة سينرجى المنتجة للعمل قررت عرض 25 حلقة فقط قبل حلول شهر رمضان، ثم عقب الشهر الكريم تعرض الحلقات المتبقية مباشرة، ويعود فريق العمل لتصوير باقى الحلقات عقب شهر رمضان المقبل مباشرة بقيادة المخرج مجدى أبو عميرة.

"قوت القلوب" لاقى نجاحا جماهيريا كبيرا منذ انطلاق عرضه على الحياة ، ومن المقرر أن يشهد العمل كشف العديد من الخطوط الدرامية الجديدة خلال الأحداث الجديدة، خاصة بعد تصاعد الاحداث بين ماجدةى زكى وجابر طاحون – الفنان خالد زكى.

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى ، خالد زكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمرعلام، هايدى رفعت، إفرام محمد، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.