"أطلق عليه الجوكر واتهم بالتشيع وله عمل لم يعرض".. حكايات محمود الجندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تمر اليوم ذكرى رحيل الفنان محمود الجندي الأولى، إذ رحل في 11 أبريل 2019.



ونستعرض لكم في هذه السطور حكايات ومعلومات عن الفنان الراحل..



- من مواليد محافظة البحيرة في فبراير 1945 في أسرة تضم 9 أبناء.

-عمل في أحد المصانع بعد تخرجه في مدرسة الصنايع قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للسينما عام 1967.

-انطلق الجندي عقب تخرجه في السينما ثم الدراما، وقدم في بدايته دور أحمد في مدرسة المشاغبين، بعد أن رفض أحمد زكي إعادة تقديمه مرة أخرى.

- لدى الجندي في تاريخه أكثر من 380 عملا بين السينما والدراما والمسرح.

- توفي خلال عرض مسلسل أفراح إبليس 2، فيما كانت آخر الأعمال التي شاهدها فيلم الكويسين، الذي أخرجه ابنه المخرج أحمد الجندي.

-قدم في 2018 مسرحية اضحك لما تموت على خشبة المسرح القومي، وعقب وفاته قال الفنان نبيل الحلفاوي، بطل المسرحية: "الجندي كان يحدثني معظم الوقت عن الفرقة المسرحية التي أسسها في مسقط رأسه أبو المطامير في محافظة البحيرة. كان يكتب لهم ويخرج لهم ويصرف من جيبه على الفرقة حتى عقد على ما أظن اتفاقا ما مع المحافظة، أسس منارة فنية في بلدته تستوعب طاقات شبابها، اشترى لهم تذاكر مخفضة ليحضروا العرض المسرحي الذي تشاركنا بطولته في المسرح القومي، استقبلناهم في الكواليس بعد العرض، وعرفني عليهم، كان فخورا بهم".



- قال الدكتور حسين الجندي، نجل شقيق الراحل، إن عمه كان يعشق بلده أبو المطامير وحصل على موافقة بتخصيص قطعة أرض لإنشاء قصر ثقافة هناك لخدمة الشباب ورفع الوعي بالفن والثقافة، لافتًا إلى أن عمه الراحل كان قريبا من الله حتى آخر لحظات حياته.

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-أقيمت له جنازة شعبية في بلده، وشيع جثمانه آلالاف من أهالي أبو المطامير وغيرها.

-قال الفنان أحمد صيام إن الراحل كان يطلق عليه الجوكر في الوسط الفني، مشيرا إلى أن المخرج مجدي أبو عميرة كان يصفه بجوكر الشغلانة، وأن أي شخصية تليق عليه.

- في لقاء مع الإعلامي أحمد الشقيري، قال الجندي: "الحب اللي جوايا للرسول، طب هقوله ازاي وهو مش قدامي بس حاسس، فقلت لو عملت أعمال زي ما هو قالي يبقى بقوله أنا بحبك، لو اتصرفت مع أولادي وأصدقائي وشغلي زي ما هو قالي يبقى بقوله أنا بحبك، لو الرسول قدامي مش عارف، صورة صعبة وموقف صعب، عليه الصلاة والسلام، مش هعرف اتكلم، مهما حاولت أدور على ألفاظ وكلمات، مش هلاقي الكلام اللي يقول اللي جوايا".



-قرر الفنان الراحل محمود الجندي اعتزال التمثيل؛ نظرًا لإهمال المنتجين له بعد مشاركته في مسلسل "رمضان كريم" مع سيد رجب وروبي، لعدم وضع صورته في دعاية المسلسل، وبرر قراره بأنه لا يستطع التعامل مع بعض المنتجين، مشيرًا إلى إنهم يتعاملون معه كسلعة، وأن قرار اعتزاله نهائي، ولم يفكر في العدول عنه حتى ينصلح حال الوسط الفني- بحسب تعبير، لكنه عاد وقدم أعمالا حتى وفاته.

- اتهم صناع مسلسل الأب الروحي بخداعه، قائلا: "وتابع: "اتخدعت لما قريت ملخص الحلقات، والمسلسل ماكنش مكتوب، والشخصية قريتها لقيتها كويسة وعلى أساس كده وافقت، لكن لما صورنا لقيت إني ظهرت في 5 أو 6 مشاهد ضمن 30 حلقة".

- قال إنه اتهم بالتشيع، وهذا بسبب زيارته للعراق، مضيفا: أطلق البعض شائعة تشيعي بعد زيارتي للعراق مع عدد من الفنانين، والزيارة كانت بهدف إنساني".



-تسبب الحريق الذي شب في منزل الفنان محمود الجندي وأدى إلى وفاة زوجته، في عودته عن قرار الإلحاد.

-في أكثر من عمل فني قدم الفنان محمود الجندي أغاني خلال العمل، منها مسلسل "أنا وأنت وبابا في المشمش"، ومسرحية "عشان خاطر عيونك"، وفيلم الطوفان، كما أصدر ألبومًا غنائيًا بصوته تحت عنوان (فنان فقير)، وكانت جميع أغاني الألبوم من كلمات الشاعر فؤاد حداد.



- شارك الجندي في فيلم براءة ريا وسكينة، الذي لم يعرض حتى الآن.