آخرها خيانة عهد.. مسلسلات تغيرت أسماؤها في دراما رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قام صناع بعض المسلسلات بتغيير أسماؤها خلال الفترة الأخيرة، اَخرها مسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا، الذي كشف صناعه أمس الأول عن تغييره إلى "خيانة عهد"، رغم أن هناك إحدى القنوات العارضة للمسلسل قامت بالترويج له بالاسم القديم.

مسلسل يسرا لم يكن الأول هذا الموسم، فهناك 8 مسلسلات تغيرت أسماؤها، سواء بسبب حقوق الملكية، أو لأهداف تسويقية، أو للخروج عن المألوف.

ونرصد لكم في هذا التقرير المسلسلات التي تغيرت أسماؤها:

- نساء من ذهب

دخلت الفناناتان نبيلة عبيد ونادية الجندي تصوير مسلسل "نساء من ذهب"، وهو يحمل هذا الاسم، قبل أن يتم تغييره لـ"سكر زيادة"، والمسلسل يدور في حلقات متصلة منفصلة، وهو من إخراج وائل إحسان، وتم تصويره بالكامل في لبنان.

النصابين

المسلسل تغير اسمه من "النصابين" إلى "بميت وش"، وقال السيناريست مدحت العدل عن سبب تغيير اسم المسلسل هو إن الاسم الجديد أكثر جذبا، بينما وصف الاسم الأول بالتقليدي.

المسلسل بطولة نيللي كريم واَسر ياسين.

- وصل أمانة

طرح الفنان علي ربيع بوستر مسلسله الرمضاني، وحمل المسلسل اسم "عمر ودياب"، بعدما كان اسمه "وصل أمانة"، ويشارك علي ربيع في بطولة المسلسل الفنان مصطفى خاطر.

- تيمون وبومبا

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قرر صناع مسلسل "تيمون وبوما" تغيير اسمه إلى "رجالة البيت"، المسلسل للنجمين أحمد فهمي وأكرم حسني.

مسلسل "رجالة البيت" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد وويزو وعارفة عبدالرسول.

وقال أكرم حسنى إن سبب التغيير هو الملكية الفكرية.

- روحين في زكيبة

استقر صناع مسلسل "روحين فى زكيبة" لنجمي مسرح مصر حمدى الميرغنى ومحمد أسامة "أوس أوس "على تغيير اسم المسلسل لـ "اتنين فى الصندوق "، بدلا من اسم "روحين في زكيبة، والمسلسل سيعرض على قناة "إم بي سي مصر".

كتف قانوني

بعد أن عاد تصوير مسلسل «كتف قانوني» للتصوير منذ أيام، للعرض في رمضان 2020، قرر صناعه تغيير اسمه إلى يا أنا يا جدو، والمسلسل من بطولة أحمد بدير وسارة سلامة وطارق صبري، وإخراج عادل الأعصر.

اتجاه عكسي

مسلسل اتجاه عكسي، بطولة أمينة خليل، ويتكون من 15 حلقة، تغير اسمه إلى "ليه لا"، والمسلسل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.

دهب عيرة

تغير أمس مسلسل دهب عيرة للفنانة يسرا إلى اسم خيانة عهد، قبل أيام قليلة من بداية شهر رمضان، المسلسل يشارك في بطولته حلا شيحة وجومانا مراد وهنادى مهنى وخالد أنور، وإخراج سامح عبدالعزيز.