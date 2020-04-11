تراند اليوم : مطربة مصرية شهيرة تعلن عودتها لتأدية الصلاة و قراءة القرآن بعد تفشي فيروس كورونا

مازال فيروس كورونا يقوم بإحداث الكثير من التغييرات في نمط الحياة الخاص بالمشاهير .

و كشفت المطربة شيرين عبد الوهاب عن التغييرات الكبيرة التي صنعها الحجر المنزلي بسبب كورونا في حياتها الشخصية.

وقالت "شيرين" في سلسلة تغريدات: أنا بشكر الظروف اللي إحنا فيها بالرغم من

قسوتها عشان نقعد في البيت ونقرب من أهالينا ونشوف ولادنا. أنا مابحبش

أتكلم عن صلاتي عشان دي حاجة بيني وبين ربنا بس أنا حاسة إن الناس اتغيرت،

الحاجة الحلوة اللي فيهم ابتدت تطلع وأولهم أنا.

وأضافت: ساعات لما كنت بصلي كنت بحس إني بعمل الواجب أو أسرح في الصلاة أنا

هعمل غداء إيه النهارده، بس الواحد لما بيقف قدام ربنا ويركز في الكلام

اللي بنقوله زي ما بنقول في الفاتحة "الرحمن الرحيم" هو فعلا رحمن وحنين

وأحلى حاجة في الدننيا.

وأردفت: زمان كنت بقول الآيات وأنا مش بركز فيها دلوقتي وأنا بركز في الآيات لآخرها بحس إن ربنا بيشفني وبيداوي كل حاجة حاسة بيها، أنا بقول ده ومش خايفة من التعليقات اللي هتيجي.

واستدركت: أنا نفسي كله يحس الإحساس اللي كنت حاساه وأنا بصلي صلاة المغرب والسنة، متعة تانية أحلى من أي سفرية أو أي سهرة. ربنا يثبتنا ويعدينا من اللي إحنا فيه ويارب ما نتغيرش ونفتكر اللي إحنا فيه دلوقتي ده.

