تراند اليوم : فنانة مصرية تثير الجدل بطلب صادم: عايزة راجل .. و هرجعهولكم سليم بعد انتهاء الحظر

أثارت مطربة مصرية شهيرة الجدل بما قالته عن الحظر المنزلي ، بعد مطالبتها بشيء غريب.

وقالت المطربة راندا حافظ في تغريدة عبر تويتر: صباح الهنا انا بدور على عريس استعمال حَظر حد عنده ؟! وهيرجع سليم بعد الحَظر مفيش مشكلة.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت حظر التجول لمدة أسبوعين ثم قامت بتجديده لأسبوعين آخرين بحيث ينتهي تجول المصريين في الشوارع من 8 مساءً وحتى السادسة صباحا.

