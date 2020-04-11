بعد نشرها صورة المسيح المصلوب..سيرين عبد النور تتعرض لهجومٍ كبير وهكذا ردّت

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ يوم أمس أي في يوم الجمعة العظيمة لدى المسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي، صورة للمسيح المصلوب.

وكتبت سيرين تعليقاً على الصورة:" صلب يسوع لكن أحزاننا حملها، وأوجاعنا تحملها وهو مجروح لأجل معاصينا ومسحوق لأجل آثامنا، تذلل ولم يفتح فاه! كشاة تساق إلى الذبح وكشاة صامتة أمام جازيها لم يفتح فاه! سكب للموت نفسه، وأحصي مع الأثمة وهو حمل خطيئة كثيرين وشفع في المذنبين."

وتعرضت سيرين لموجة من الإنتقادات وهجومٍ كبير من قبل أشخاص متابعين لها لا يتبعون الديانة المسيحية، معتبرين أن دينهم الحق ومحاولين فرض تعاليم ديانتهم عليها، إلا أن سيرين ردّت على هذه الإنتقادات وتمسكت بتعاليم دينها.

كما كتبت في إطار ردّها على الهجوم على صفحتها منشوراً ورد فيه:"قال يسوع أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ. بَارِكُوا لاَعِنِيكُمْ. أَحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِيكُمْ، وَصَلُّوا لأَجْلِ الَّذِينَ يُسِيئُونَ إِلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ،" وقال ايضاً "يَا أَبَتَاهُ، اغْفِرْ لَهُمْ، لأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ."