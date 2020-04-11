ميرنا وليد - بيروت - مع اتباع الإحتياطات اللازمة من وباء كورونا، عاد فريق عمل مسلسل "​جمع سالم​" للتصوير مرة أخرى من اجل اللحاق بالعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

المسلسل الذي تقوم ببطولته الممثلة المصرية زينة يتم تصويره حاليا في احد المدارس الدولية في منطقة الهرم حيث يتم التصوير في فناء المدرسة الذي تم تحويله ليكون على شكل "حارة" خلال الايام الماضية من اجل التصوير في مكان محكم ويمكن تعقيمه قبل التصوير.

المسلسل من تأليف محمد ناير واخراج ايمان الحداد ويشارك في بطولته دلال عبد العزيز وسلوى خطاب وريم البارودي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زينة تواصل "جمع سالم" في مدرسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.