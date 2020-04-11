ميرنا وليد - بيروت - عاد الفنان المصري ​هيثم شاكر​ ليواصل تصوير مسلسله الجديد "​حب عمري​" وهو اول بطولة مطلقة له في عالم الدراما بعد مشاركته من قبل في مسلسل "أرض جو" مع الممثلة المصرية غادة عبد الرازق.

وقد علمنا من مصدر أن المخرج عبد العزيز حشاد قرر ان يكثف ساعات تصوير المسلسل في خطة منه للإنتهاء من الحلقات بالكامل في بداية شهر رمضان الكريم ولكي لا يتعرض لأى مفاجآت اثناء التصوير .

المسلسل من تأليف فداء شندويلي وبطولة هيثم شاكر ومنة فضالي وسهر الصايغ وتامر فرج ويدور في إطار رومانسي عن قصة حب تجمع بين هيثم وسهر الصايغ وسط الصعوبات.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن-هذا موعد إنتهاء هيثم شاكر من تصوير مسلسله الرمضاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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