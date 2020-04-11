وضع المواطن اللبناني يذكّر ايلي مسعد بـ"برهوم"

ميرنا وليد - بيروت - استذكر الفنان اللبناني ​إيلي مسعد​ أغنيته "​برهوم​" معلقاً أنه يشعر أنه اليوم أطلقها بسبب تطابق قصتها مع وضع المواطن اللبناني اليوم، وتمنى مستعد "الله يفضّي البال".

تقول الأغنية:"برهوم يا نمر مكعّى البشر يا راس قاسي متل الحجر جارت الإيام وانتكس برهوم وصار هلكان من كتر الطفر يا حبيبي...بطّل يقوم عا شغلو برهوم مرتو توعي فيه الجارة توعي فيه وتنحر برهوم وبطّل بدو يقوم"، ثم يتحدث مسعد عن إفلاس برهوم -المعيل زوجته ووالديه وولديه- وتخليه عن دكانه بسبب غلاء الإيجار والمصاريف، وأصبح مديونا منهكا.

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