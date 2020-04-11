باسكال صقر ترنّم "اليوم علّق على خشبة" في الجمعة العظيمة..بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - صوّرت الفنانة اللبنانية ​باسكال صقر​ يوم أمس " يوم الجمعة العظيمة" فيديو من منزلها، رنّمت فيه ترنيمة "​اليوم علّق على خشبة​" وتشارك مع المتابعين لحظات التأمّل والإيمان والصلاة.

وكتبت باسكال تعليقاً على الفيديو:"معايدة من البيت ومن القلب...الله بساعدنا لنخلص من كل آلامنا.....".

وتلتزم باسكال الحجر الصحي بسبب انتشار وباء الكورونا الذي يكتسح العالم وأدى إلى الكثير من الوفيات.

وصادف يوم أمس يوم الجمعة العظيمة لدى المسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي، بينما يوم الجمعة المقبل يةم الجمعة العظيمة لدى المسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي.



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