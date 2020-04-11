شاهد.. وصلة رقص لـ سمية الخشاب على “تيك توك”

كتب امير فتحي في السبت 11 أبريل 2020 09:55 صباحاً - اعلنت الفنانة المصرية سمية الخشاب انضمامها الى تطبيق “تيك توك” وذلك عبر فيديو جديد قدمت فيه وصلة رقص.

وظهرت سمية الخشاب، في الفيديو، وهي ترتدي عباءة سوداء ترقص على أغنيتها “بالحلال يا معلم”.

وعلقت “سمية”، على الفيديو، كاتبة: “بالحلال يا معلم، يلا كله يتابعني على التيك توك واعملوا duet معايا وهنزلهم عندي يا حبايبي، حبهركم”.

يذكر أن أغنية “بالحلال يا معلم”، غنتها سمية مع زوجها السابق الفنان أحمد سعد، وكانت الأغنية الدعائية لمسلسلها “الحلال”، الذي عرض في 2017، وشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، دينا فؤاد، يسرا اللوزي، فادية عبد الغني إخراج أحمد شفيق وقصة سماح الحريري.‏