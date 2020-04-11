عبد المجيد عبد الله يفاجئ المتابعين بتصريح عن حياته الشخصية

متابعة بتجـــــــــرد: صدم الفنان الخليجي عبد المجيد عبد الله متابعيه بعد حديثه عن حياته الشخصية من خلال تغريدات على موقع تويتر، متمنياً الزواج، الامر الذي شكل مفاجأة كبيرة لعدد من متابعيه الذين كانوا يعتقدون بأنه متزوج.

ونشر النجم الخليجي تغريدة قال فيها: “موت احبك، لو شعوري ماحكى لك، يكفي انه في وسط صدري حكي لي”.

لترد عليه احدى متابعاته قائلة: “هه الله يرزقنا”، ليرد عليها: “ويرزقني معك بنت الحلال”، مع وضع إيموجي حزين، لترد عليه: “وانا احسبك متزوج”، ورد عليها مرة جديدة قائلًا: “شفتي كيف الدنيا”.

أثار هذا الإعتراف بأنه رجل عازب، صدمة كبيرة بين متابعيه لا سيما وأن سنه تجاوز الخمسين عاما، الامر الذي اثار استغراب وفضول عدد كبير من جمهوره الذين تساءلوا عن السبب، وتركوا له العديد من الاسئلة الاخرى عن حياته الشخصية إلا انه فضل عدم الرد.