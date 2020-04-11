متابعة بتجـــــــــرد: أثارت أمل حجازي جدلًا واسعًا بعد تعليقها عن الوضع الحالي المسيطر على ابعالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ولقيت كلماتها صداً كبيراً بين متابعيها.
وكتبت تغريدة على “تويتر” قالت فيها: “الحياة التي نعيشها اليوم ترضي الله! بيوتنا نظيفة وطاهرة.. الطبيعة تتنفس من التلوث.. صرف المال باعتدال دون الإسراف”.
وتابعت: “وقف البغاء والخيانات الزوحية.. وقف الحروب.. الجلوس وقت طويل مع العائلة.. التقرب من الله خوفا من الآتي!!”.
واضافت: “يا ابن آدم هل تنتظر وباءًا لتكون صالحا”.
تفاعل الجمهور بشكل واسع مع تغريدتها واعتبر العديد منهم ان ما تقوله صحيح وفيه تفاؤل بأنه ازمة وستمضي، في حين هاجمها العديد من الاشخاص، معتبرين ان ما تقوله غير مناسب.
كانت هذه تفاصيل خبر أمل حجازي تثير ضجة بما قالته عن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.