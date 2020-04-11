أمل حجازي تثير ضجة بما قالته عن كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: أثارت أمل حجازي جدلًا واسعًا بعد تعليقها عن الوضع الحالي المسيطر على ابعالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ولقيت كلماتها صداً كبيراً بين متابعيها.

وكتبت تغريدة على “تويتر” قالت فيها: “الحياة التي نعيشها اليوم ترضي الله! بيوتنا نظيفة وطاهرة.. الطبيعة تتنفس من التلوث.. صرف المال باعتدال دون الإسراف”.

وتابعت: “وقف البغاء والخيانات الزوحية.. وقف الحروب.. الجلوس وقت طويل مع العائلة.. التقرب من الله خوفا من الآتي!!”.

واضافت: “يا ابن آدم هل تنتظر وباءًا لتكون صالحا”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع تغريدتها واعتبر العديد منهم ان ما تقوله صحيح وفيه تفاؤل بأنه ازمة وستمضي، في حين هاجمها العديد من الاشخاص، معتبرين ان ما تقوله غير مناسب.