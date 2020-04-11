تقلا شمعون بين الوافدين من تركيا إلى لبنان.. وزوجها استقبلها بالقبلات

متابعة بتجـــــــــرد: عاد فريق عمل مسلسل “عروس بيروت” بجزئه الثاني من تركيا إلى بيروت وجاءت جميع نتائج الفحوص الطبية الّتي خضعوا لها سلبية وبالتالي سُمح لهم بالعودة إلى منازلهم.

وكانت الممثلة تقلا شمعون، الّتي تجسد شخصية ليلى الضاهر ضمن أحداث مسلسل “عروس بيروت”، من بين الوافدين من تركيا إلى بيروت، وشاركت متابعيها على تطبيق إنستغرام بصورة مع زوجها وهو يطبع قبلة على خدّها.

وأرفقت تقلا شمعون الصورة بالتعليق التالي: “انا مبارح كان قلبي كبير قد الدني شفت الوطن اللي كل عمري بحلم فيه”.

وأردفت قائلةً “شكراً من القلب لكلّ فرد كان عم بيساهم لعودتنا لبيوتنا وأهالينا بخير وسلامة. جهود الحكومة اليوم بتستحق كل تقدير، خلّيتوني افتخر انو انا لبنانية. يحيا لبنان. صلوا وادعوا الى الله للخلاص من الوباء قريباً”.