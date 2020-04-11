الأمير وليام وكيت ميدلتون يفاجئان أبناء الأطباء.. عبر مكالمة فيديو

متابعة بتجــــــــرد: أجرى دوق ودوقة كامبريدج، الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون أول مشاركة ملكية لهما من منزلهما آنمر هول في نورفولك عبر مكالمة فيديو لأطفال المدارس الذين يعمل آباؤهم في الصفّ الأوّل لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ.

وفي التّفاصيل، فجاءت هذه الخطوة مع اقتراب عيد الفصح، حيث ظهر الأطفال في أكاديمية كاسترتون الابتدائية في لانكشاير مستعدين للعيد بارتداء آذان الأرانب على رؤوسهم، بينما كان كل من وليام وكيت يضحكان، وثم قدما لهم باقة زهور افتراضية مصنوعة من الورق.

وبالإضافة الى ذلك، تحدّث الثنائي مع الموظفين والشباب والمعلمين من أكاديمية كاسترتون الابتدائية في لانكشاير، الّذين تطوعوا لتولي رعاية أبناء الأطباء والذين يعملون في محلات السوبر ماركت وعمال الدليفري في الوقت الذي يحارب فيه هؤلاء الأهل المرض.

وقد شكر الأمير ويليام وكيت الموظفين على كل ما يفعلونه خلال تفشي وباء Covid-19، بينما أظهر التلاميذ فنونهم وحرفهم في عيد الفصح بما في ذلك مجموعة رسومات لقوس القزح مزيّنة بالقلوب تقول “شكرًا لمستشفى NHS”.