أندريا بوتشيلي يطلّ وحيدًا في كاتدرائية ميلانو.. وبصوته الملائكي يداوي جراح العالم

متابعة بتجـــــــــرد: لم يرضَ المغني الأوبرالي أندريا بوتشيلي، 61 عاماً، أن يحتفل العالم وحيداً بعيد الفصح بعد أن أدّى فيروس كورونا المستجد إلى إغلاق الكنائس بما فيها كاتدرائية دوومو بميلانو الإيطالية.

وفي التفاصيل، فقرّر بوتشيلي إحياء حفل خاص سيتم بثّه مباشرةً على “يوتيوب” عند الثامنة من مساء الأحد بتوقيت بيروت، لأداء صلاة من نوع آخر بصوته الملائكي مقدّماً التراتيل بمفرده في الكاتدرائية الفارغة.

وقد لاقت خطوة بوتشيلي هذه الكثير من التفاعل الإيجابي من محبّي المغنّي العالمي معتبرين أنها الدواء للجراح الّتي أصابت إيطاليا والعالم.

ويُشار إلى أنّ الحفل الموسيقي هو بعنوان “Bocelli: Music for Hope” ومن المقرر أن يرافق أندريا بوتشيلي عازف الكاتدرائية إيمانويل فيانيلي فقط.

وفي هذا السياق، قال بوتشيلي: “يشرفني ويسعدني أن أقبل الدعوة من مدينة دوومو الإيطالية. وأنا أؤمن بقوة الصلاة معاً! أنا أؤمن بعيد الفصح المسيحي. فهو رمزٌ عالمي للولادة الّتي يحتاجها الجميع في هذا الوقت العصيب، أكانوا مؤمنين أو غير مؤمنين. وبفضل الموسيقى والبث المباشر، سنجتمع من أربعة أقطار العالم ونحتضن بأيدينا كوكب الأرض الجريح”.