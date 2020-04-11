بسبب الحجر المنزلي.. بروس ويليس يحلق شعر ابنته إلى الصفر

متابعة بتجــــــــرد: نشر الممثل الأميركي الشهير بروس ويليس فيديو عبر حسابه الرسمي على انستغرام يظهر فيه وهو يحلق بنفسه شعر ابنته تالولا إلى الصفر.
وقام نجم هوليوود بهذه الخطوة بسبب الحجر المنزلي وإقفال محلات تصفيف الشعر.
يذكر أن بروس ويليس يعزل نفسه مع أطفاله وزوجته السابقة الممثلة ديمي مور، فيما تقضي زوجته الحالية الفنانة إيما هيمينغ ويليس وقتها في مكان آخر.
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