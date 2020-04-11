ميريام فارس تدعم الباحثين عن “فرصة ثانية”: هدفهم أمل جديد بالحياة

متابعة بتجــــــــرد: في خطوة إنسانية جديدة منها، دعمت النجمة اللبنانية ميريام فارس حملة “فرصة ثانية” التي أطلقتها جمعية “أمّ النور” للتأهيل والوقاية من المخدّرات، وذلك دعمًا منها للجمعية التي تعتني بمدمني المخدّرات وتعمل معهم على تحديد الأولويّات بغية تخطّي إدمانهم.

ونشرت ميريام عبر خاصية “الستوري” في موقع “إنستجرام” صورة طبعت عليها أساليب التبرع المتاحة للراغبين، وأشارت في تعليقها عليها إلى أهمية دعم جمعية “إم النور” التي تواجه صعوبات ماليّة كبيرة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، وتحتاج للدّعم حتى تتمكّن من الإستمرار في رعاية المدمنين الذين يحاربون الإدمان بحثًا عن “فرصة ثانية” في هذه الحياة.

وكتبت ميريام: “في شباب وصبايا بجمعية إم النور ساكنين بمركز الجمعية ليرجعوا يزرعوا بقلبن أمل جديد بالحياة ويخلقوا من أول وجديد ويكونوا سند للمجتمع مش عالة عليه، وهالجمعية بحاجة لإلنا لتضل مستمرة بمساعدة هالشباب والصبايا”.

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وليست هذه المبادرة الإجتماعية هي الأولى التي تقوم بها ميريام فارس حيث كان لها العديد من الخطوات في هذا السياق في لبنان منذ اندلاع ثورة ١٧ تشرين، فدعمت “حملة دفى” التي تعنى بمساعدة المحتاجين وأطلقت مبادرة لمواجهة البطالة، ودعم الأشخاص الذين يبحثون عن عمل في مجال التسويق الرقمي، ففتحت أمامهم المجال للتقدّم إلى منصب “مسوّق رقمي” في شركتها الخاصة “ميريام ميوزك”.

وأيضًا دعمت ميريام فارس حملة “صامدون” لتأمين حصص غذائية للعائلات المحتاجة ومساعدات عينية للعائلات الأكثر فقراً على كافة الاراضي اللبنانية بالإضافة إلى جمعية “الصليب الأحمر اللبناني”، في ظلّ الظروف التي يمرّ بها البلد مع انتشار فيروس كورونا.