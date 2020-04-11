كيفية استخدام FaceTime لإجراء مكالمات فيديو جماعية

مقالات مختارة: يتيح تطبيق FaceTime في أجهزة آبل إمكانية الدردشة مع ما يصل إلى 32 شخص في آن واحد، لذلك يعد خيارًا جيدًا للدردشة بالفيديو إذا كنت لا تريد تنزيل تطبيق آخر لإجراء مكالمات فيديو جماعية، وإذا كان كل من تريد الدردشة معهم يستخدمون أجهزة آبل.

ملحوظة: لاستخدام التطبيق تحتاج إلى تحديث نظام التشغيل إلى إصدار iOS 12.1.4 أو أي إصدار أحدث في هاتف iPhone 6S أو الطرز الأحدث، أو جهاز iPod touch (الجيل السابع)، أو iPad Pro أو iPad Air 2 أو iPad (الجيل الخامس) أو iPad mini 4. أو أي طراز أحدث.

فيما يلي كيفية استخدام FaceTime لبدء مكالمة فيديو جماعية بسهولة

أولًا: استخدام التطبيق:

يمكنك استخدام تطبيق FaceTime في آيفون لبدء مكالمة جماعية، وإذا كنت تدردش بالفعل مع مجموعة باستخدام تطبيق الرسائل، فبإمكانك بدء جلسة FaceTime جماعية مباشرة.

• انتقل إلى التطبيق، ثم اضغط على أيقونة (+) في أعلى الزاوية اليمنى.

• في حقل (إلى) To؛ اكتب أسماء أو أرقام الأشخاص الذين ترغب في التحدث إليهم، إذا كانوا في قائمة جهات الاتصال ستظهر أسماؤهم أثناء الكتابة، ويمكنك النقر فوق كل اسم لإضافتهم إلى المكالمة.

• يمكنك أيضًا النقر على الدائرة التي تحتوي على رمز (+) بداخلها لفتح قائمة جهات الاتصال وتحديد الأشخاص، والضغط على أسمائهم لفتح جهات الاتصال ثم اضغط على أرقامهم لإضافتهم.

• اضغط على زر الفيديو الأخضر لبدء مكالمة فيديو أو زر الصوت لبدء مكالمة صوتية.

ثانيًا: استخدام تطبيق الرسائل:

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• افتح تطبيق الرسائل.

• افتح محادثة جماعية أو محادثة موجودة في تطبيق الرسائل.

• انقر على أيقونات جهات الاتصال الخاصة بك في أعلى الشاشة.

• انقر على أيقونة FaceTime لبدء المكالمة.

لإضافة شخص إلى مكالمة FaceTime:

• أثناء المكالمة؛ اضغط على أيقونة (+).

• اضغط على خيار (إضافة شخص) Add Person، ثم أدخل اسم جهة الاتصال أو رقم هاتفه أو بريده الإلكتروني.

• اضغط على خيار (Add Person to FaceTime).

كيفية الانضمام إلى مكالمة جماعية في FaceTime:

هناك عدة طرق للانضمام إلى مكالمة الفيديو الجماعية وهي:

• اضغط على الإشعار (إذا تلقيت إشعارًا)، ثم اضغط على زر الفيديو الذي يظهر في أسفل الشاشة.

• افتح الدردشة الجماعية أو المحادثة في تطبيق الرسائل، ستظهر مكالمة FaceTime انقر على زر (الانضمام) التي تظهر داخل الفقاعة.

• بمجرد فتح التطبيق، ستشاهد قائمة بجميع مكالماتك الأخيرة والنشيطة، وستُميز أي مكالمات يمكنك الانضمام إليها باللون الأخضر مع وجود زر فيديو أخضر بجواره، انقر على الزر، ثم انقر على خيار (انضمام) Join.

• لمغادرة المكالمة الجماعية، انقر على الشاشة، ثم انقر على زر (X).

ثالثًا: استخدام جهاز Mac :

يمكنك أيضًا إجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو FaceTime من جهاز ماك، طالما يعمل بنظام التشغيل macOS Mojave 10.14.3 أو أحدث، كما ستحتاج أيضًا إلى تسجيل الدخول باستخدام معرف آبل الخاص بك.

• افتح التطبيق في جهازك.

• اكتب الأسماء أو أرقام الهاتف أو عناوين البريد الإلكتروني للأشخاص الذين تريد التحدث إليهم في شريط البحث.

• انقر على رمز الفيديو أو الصوت، بناءً على نوع المكالمة التي تريد إجراءها.

• اضغط على زر الفيديو أو الصوت في أسفل يسار الشاشة لبدء المكالمة.

سيُرسل هذا الإشعار إلى الأشخاص الذين تريد التحدث إليهم، وسيتعين عليهم النقر على هذا الإشعار، ثم الضغط على زر الانضمام في النافذة المنبثقة التي تظهر لهم.